Choque de motocicleta en Monclova deja pareja herida

MONCLOVA, COAH.- La imprudencia de un automovilista provocó que una pareja que viajaba en motocicleta terminara lesionada, luego de protagonizar un fuerte choque la mañana de este lunes en la colonia Obrera Sur.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas, en el cruce de la avenida 4 y la calle Secundaria 6. En ese momento, Irán Ismael Flores Martínez, de 23 años de edad, vecino de la colonia Praderas del Sur, se desplazaba a bordo de una motocicleta tipo Vento, modelo 2025, color gris y sin placas, acompañado de una mujer.

Al intentar cruzar la intersección, un automóvil Volkswagen Vento, modelo 2021, color blanco, se atravesó en su trayecto sin respetar la señal de alto.

La unidad era conducida por Juan José de los Santos Cantú, de 55 años, domiciliado en la misma calle Secundaria 6 de la colonia Obrera Sur.

El fuerte impacto lateral provocó que los ocupantes de la moto salieran proyectados hacia el camellón central, donde quedaron tendidos con visibles golpes y heridas.

Vecinos que escucharon el estruendo salieron de inmediato para auxiliarlos y solicitar el apoyo de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

Aunque se reportan fuera de peligro, ambos presentaban contusiones en distintas partes del cuerpo.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y aseguraron al conductor del vehículo responsable, quien deberá responder por los daños y lesiones ocasionadas. Las dos unidades involucradas resultaron con daños materiales.

El choque también generó congestionamiento vial en la zona durante varios minutos, hasta que los vehículos fueron retirados del lugar.