Velador resulta herido tras ser atropellado en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un velador identificado como José de Jesús Briseño Castañeda, de 38 años de edad, resultó con un traumatismo craneoencefálico luego de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga mientras pedaleaba su bicicleta por la avenida Montessori, la tarde de ayer, alrededor de las 17:30 horas.

El incidente ocurrió cuando José de Jesús intentaba cruzar la avenida Constitución para llegar a la empresa donde trabaja como velador.

Según el testimonio de la víctima, un vehículo que circulaba a alta velocidad lo embistió de manera repentina, dejándolo tendido en el asfalto. Debido al fuerte impacto, el afectado no pudo identificar el automóvil ni el conductor.

Tras el atropellamiento, familiares de José de Jesús lo trasladaron rápidamente al hospital de la Cruz Roja Mexicana para recibir atención médica de urgencia.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue necesario su traslado posterior a la Clínica 7 del IMSS, donde se encuentra bajo observación de los especialistas.

Elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal se trasladaron al hospital para tomar declaración del lesionado y comenzar con las investigaciones correspondientes. Se realizan operativos para localizar al vehículo involucrado en el atropellamiento y dar con el responsable de este grave incidente.