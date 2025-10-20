Choque vehicular en Monclova deja dos personas lesionadas

MONCLOVA, COAH.- Un choque vehicular registrado la tarde de ayer en el cruce de las calles Eulalio Gutiérrez y Alejandro Garza, en la colonia Buenos Aires, dejó a dos personas lesionadas y miles de pesos en daños materiales.

El accidente ocurrió cerca de las 13:30 horas, después de que una mujer no respetó un señalamiento de alto y un menor no logró frenar a tiempo, provocando el percance.

De acuerdo con los informes preliminares, Alma Yasmín Ramírez Ramírez, quien manejaba un automóvil Hyundai Elantra de color blanco, circulaba por la calle Eulalio Gutiérrez.

Al llegar al cruce con Alejandro Garza, la mujer no se detuvo ante el señalamiento de alto y cruzó sin precaución, lo que provocó que Cristóbal ´N´, de 17 años, quien conducía un Ford Mustang gris por la calle Alejandro Garza, no pudiera evitar el impacto. El joven, al tratar de esquivar a la conductora, perdió el control del vehículo, subiéndose a la banqueta, quedando a nada de estrellarse contra la barda de una vivienda.

El fuerte impacto causó daños materiales a los dos vehículos involucrados, además de que ambos conductores resultaron con lesiones.

Tras el accidente, los testigos solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades y cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y trasladaron a Alma Yasmín a la Cruz Roja para su atención médica, mientras que el menor fue llevado a la Clínica 7 del IMSS para recibir atención debido a las lesiones sufridas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Ambos vehículos fueron retirados del lugar para evitar más congestión vehicular.