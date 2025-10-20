Anciano de 85 años herido tras caída en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de la tercera edad resultó seriamente lesionado tras sufrir una aparatosa caída al tropezar al intentar cruzar el bulevar Harold R. Pape, luego de salir de una sucursal bancaria donde había realizado una transacción.

El accidente ocurrió cerca del mediodía de este lunes, cuando Manuel Gervacio Sánchez Baeza, de 85 años, salió del banco ubicado en la avenida Monterrey y se dispuso a cruzar el concurrido bulevar.

Al llegar al camellón central, el adulto mayor perdió el equilibrio y cayó estrepitosamente al suelo, golpeándose principalmente el rostro.

El fuerte impacto le provocó una herida considerable en la frente, quedando tendido entre los carriles. Empleadas del banco, al percatarse del incidente, solicitaron el apoyo de elementos de la Policía Municipal y de paramédicos de Cruz Roja Mexicana para auxiliar al afectado.

La presencia de unidades de emergencia generó curiosidad entre automovilistas, quienes inicialmente presumieron que el hombre había sido atropellado.

Sin embargo, oficiales del Departamento de Control de Accidentes confirmaron, al entrevistarse con él, que se trató de una caída accidental.

El lesionado fue estabilizado en el lugar por los socorristas y posteriormente trasladado a un hospital privado, donde permanecería bajo observación médica debido a la gravedad de sus lesiones.