Movilización policial por asalto a hombre de tercera edad en escuela

FRONTERA, COAH.– Un hombre de la tercera edad pidió auxilio en una escuela primaria luego de haber sido asaltado y golpeado por un sujeto, lo que generó la movilización de elementos de Seguridad Pública durante la mañana del lunes.

El reporte se originó en la Escuela Primaria Ramón Flores, donde la directora del plantel, Ericka Vázquez, solicitó la presencia de los oficiales tras ser abordada por el adulto mayor, quien llegó a las instalaciones en busca de ayuda.

De acuerdo con lo informado por la directora, el afectado señaló que un hombre de aproximadamente 30 años lo sorprendió en la vía pública, lo golpeó y le arrebató sus pertenencias.

Mencionó que el agresor vestía short de mezclilla y camisa roja, y tras cometer el robo huyó del lugar.

Elementos municipales asignados a la unidad 1053 realizaron un recorrido por las calles aledañas al plantel educativo con la intención de ubicar al responsable y localizar a la víctima; sin embargo, no fue posible dar con ninguno de los dos.

La situación quedó asentada, mientras las autoridades trataron de ubicar al afectado para orientarlo para que presentara su denuncia formal ante el Ministerio Público para continuar con las investigaciones pero no pudieron localizarlo.