Choque entre Mazda y Chevrolet en Monclova deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso choque registrado la tarde de ayer en el cruce del bulevar Benito Juárez y el bulevar Tecnológico dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una intensa movilización de autoridades, luego que el conductor de un Mazda se atravesó al paso de un Chevrolet al distraerse frente a los semáforos.

El percance ocurrió cerca de las 13:40 horas cuando Mario Alberto Santillana Valdez, al mando de un Mazda 3 rojo modelo 2014, circulaba en dirección al poniente sobre el bulevar Benito Juárez y al llegar al crucero se distrajo al volante.

Fue en ese instante cuando se atravesó al paso de un Chevrolet Aveo arena modelo 2018, que era conducido por Dora Estela Galarza Silva y que avanzaba sobre la avenida Lemans en dirección al norte para tomar el bulevar Tecnológico.

El violento impacto entre ambas unidades generó daños de consideración, especialmente en la parte frontal del Chevrolet y en un costado del Mazda, lo que provocó que testigos solicitaran de inmediato la presencia de los cuerpos de rescate.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al sitio para valorar a los involucrados, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente, mientras grúas se encargaban de retirar los vehículos dañados para liberar la circulación en la zona pues el caos vial no se hizo esperar.