Rescatan en Morelos a hombre originario de Sacramento, duró tres días tirado

MORELOS, COAH.- Un hombre de 64 años, originario del municipio de Sacramento, fue rescatado este viernes por elementos de Protección Civil de Morelos después de permanecer tres días accidentado a un costado de la carretera federal 57, en el tramo que conecta Morelos con Allende y Nava.

El motociclista, quien sufrió graves lesiones y deshidratación severa, fue hallado gracias a la alerta de un ciclista que pasó por el lugar.

El lesionado, identificado como Pablo Horacio Palos Hernández, originario del municipio de Sacramento, viajaba en su motocicleta cuando sufrió el percance. Debido a la hierba crecida en la zona y la falta de visibilidad, los automovilistas que transitaban por la vía no lograron percatarse del accidente, lo que provocó que el hombre permaneciera varios días en el sitio sin ser auxiliado.

Fue hasta que un ciclista, que transitaba por el tramo, vio al motociclista tirado junto a su moto y dio aviso a los servicios de emergencia a través del sistema 911.

Al llegar al lugar, los paramédicos encontraron a Pablo Horacio debajo de la motocicleta, con quemaduras de segundo y tercer grado en ambos pies, uno de los cuales presentaba exposición ósea, y también en su abdomen. Además, presentaba un cuadro de deshidratación severa.

Tras estabilizarlo en el lugar, los socorristas de Protección Civil decidieron trasladarlo al Hospital General de Allende para una valoración médica más completa y el tratamiento necesario para sus graves heridas.