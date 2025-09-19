Aparatoso Accidente Vial en Monclova: Camioneta Mazda Choca con Dodge RAM

MONCLOVA, COAH.- Considerables daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente vial registrado la mañana de ayer en el sector El Pueblo, luego de que el conductor de una camioneta Mazda ignoró un señalamiento de alto y terminó atravesándose al paso de una Dodge RAM.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas en el cruce de las calles Manuel Acuña y Matamoros, cuando Jonathan Alexander García de la Rosa, quien conducía una Mazda CX5 blanca modelo 2014, no respetó la señal de alto e impactó contra una camioneta RAM ProMaster blanca modelo 2023, manejada por Noé Natanael López Ramírez.

El fuerte impacto dejó serios daños en ambas unidades, principalmente en la parte lateral de la Mazda, sin embargo, pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales que serán evaluadas por las aseguradoras.

El accidente movilizó a oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades entre los involucrados. Durante varios minutos, la circulación en el cruce se vio afectada debido a las maniobras para retirar las unidades siniestradas.

Vecinos del sector señalaron que los conductores que transitan por la calle Manuel Acuña suelen ignorar el alto al llegar al cruce con Matamoros, situación que ha generado múltiples percances en esa intersección. Por ello, pidieron mayor vigilancia y medidas preventivas para evitar que se repitan este tipo de accidentes.