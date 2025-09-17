Colisión frontal entre camionetas Ford en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un brutal encontronazo ocurrió la tarde de ayer sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la calle Vidal Espinoza, donde dos camionetas Ford chocaron de frente resultando dos personas con molestias físicas.

El percance ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando Héctor Eulogio Flores Barajas, quien conducía una Ford Ranger roja modelo 2001, se dirigía con su familia hacia una entrevista de trabajo. De manera repentina, una llanta se le amarró y perdió el control del volante, desviándose hacia el carril contrario.

En ese momento circulaba una Ford F-150 blanca modelo 2010, propiedad de Felipe Moreno Flores, quien se dirigía a un servicio mecánico. El conductor nada pudo hacer para evitar el impacto frontal que dejó abolladas ambas unidades y hasta un compresor desprendido de la Ranger.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron heridos de gravedad, aunque dos personas presentaron molestias físicas menores. Paramédicos revisaron a los involucrados y no fue necesario trasladarlos a un hospital. Oficiales de la Policía Estatal Coahuila se hicieron cargo de elaborar el peritaje correspondiente, para deslindar las responsabilidades, ordenando posteriormente el apoyo de una grúa para remolcar lo que quedó de las camionetas.