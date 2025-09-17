Camión impacta a motociclista en Las Torres

MONCLOVA, COAH.- Un joven motociclista resultó gravemente lesionado la mañana de este miércoles, luego de impactarse contra un camión de transporte de personal que le cerró el paso sobre la avenida Las Torres, a la altura de la colonia Las Flores.

El percance ocurrió alrededor de las 08:00 horas, en el cruce de la avenida Las Torres y la calle 5 de Febrero, cuando el conductor de un camión Freightliner modelo 2008, color blanco, identificado como Juan Antonio Ledezma Rodríguez, tomó un retorno sin las debidas precauciones.

En ese momento circulaba una motocicleta Italika Z-250, de color negro con gris, conducida por Adolfo Yahir Campos Ramírez, de 22 años, quien no logró evitar el impacto contra la pesada unidad. Tras el choque, el joven salió proyectado contra el pavimento, quedando tendido con múltiples golpes.

Paramédicos acudieron rápidamente al lugar y trasladaron al motociclista a un hospital para su atención médica, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y procedieron a asegurar el camión, así como a detener al chofer responsable, quien fue llevado a la Comandancia Municipal para ser consignado al Ministerio Público.