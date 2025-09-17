Detenido Luis Rey por alterar orden público en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Elementos de Seguridad Pública detuvieron nuevamente a Luis Rey, esta vez en la calle Miguel Blanco de la zona centro.

Testigos señalaron que el sujeto se encontraba lavando automóviles cuando comenzó a alterar la tranquilidad de la calle, lo que generó molestia entre comerciantes y peatones.

De acuerdo con los vecinos, Luis Rey portaba una botella con pegamento, la cual presuntamente utilizaba para inhalar, situación que levantó más inconformidad entre los presentes.

Tras recibir el reporte, los oficiales arribaron al lugar y procedieron a detenerlo, trasladándolo a las celdas municipales, donde permanece a disposición de las autoridades competentes.

No es la primera ocasión que Luis Rey es arrestado por comportamientos similares, por lo que comerciantes de la zona exigieron mayor vigilancia para evitar este tipo de incidentes que alteran el orden en pleno Centro de la ciudad.