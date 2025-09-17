Operativo policial en Las Moritas culmina con detención por consumo de drogas

MONCLOVA, COAH. – Elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo un operativo de “barrido” en la colonia Las Moritas, logrando la detención de cinco personas, dos de ellas menores de edad.

El operativo, que se centró en el combate al consumo de sustancias tóxicas en espacios públicos, dio como resultado la detención de Wendy, de 17 años; Christofer José, de 16; Axel, de 25; José Juan, de 30 y José, de 40 años, quienes fueron sorprendidos consumiendo drogas en la calle.

Los detenidos fueron arrestados en diferentes puntos de la colonia, tras haber sido observados en actitud sospechosa por parte de los agentes, quienes al realizar la intervención confirmaron el consumo de las sustancias prohibidas.

Posteriormente, los cinco detenidos fueron trasladados a la Comandancia Municipal y puestos a disposición del juez calificador en turno para que se definiera su situación legal. En el caso de los menores, se dio parte a las autoridades correspondientes para proceder conforme a la ley.

Este operativo forma parte de las estrategias implementadas por las autoridades locales para reducir la incidencia delictiva en la zona, especialmente en lo que respecta al consumo de drogas y comportamientos antisociales que afectan la seguridad y el bienestar de los habitantes.