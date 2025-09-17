Hombre cae y se lesiona en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una aparatosa caída sufrió un hombre de aproximadamente 55 años la madrugada de ayer, cuando presuntamente bajo los efectos del alcohol perdió el equilibrio y terminó golpeándose la cabeza en el interior de su domicilio, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y a la Policía Escolar.

El accidente ocurrió alrededor de la 01:25 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Jiménez y Álamo de la colonia Héroes del 47, donde Minerva Mireya García solicitó apoyo luego de que su esposo, identificado como Agustín Jaime, cayó al abrir el portón de su casa y se lesionó en la cabeza.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes valoraron al afectado y determinaron que debía ser trasladado a un hospital para su atención médica, pues presentaba una herida sangrante.

Elementos de la Policía Escolar, a bordo de la patrulla 238, también arribaron para apoyar a los socorristas en la movilización del lesionado, logrando subirlo a la ambulancia de manera segura.

El hombre fue llevado a las instalaciones de la Cruz Roja, donde quedó internado bajo observación médica.

Las autoridades reportaron que el incidente no tuvo mayores complicaciones y que todo quedó en un accidente derivado de su estado de ebriedad.