Ignora alto y causa choque

Una persona lesionada y considerables daños fue el saldo del accidente vial ocurrido en calles de la colonia Hipódromo.

La imprudencia al volante volvió a hacerse presente la mañana de este jueves en la colonia Hipódromo, donde un conductor que no respetó un señalamiento de alto provocó un accidente que dejó cuantiosos daños materiales y una persona con golpes leves.

El accidente ocurrió en la intersección de la avenida Sur y la calle 11

El percance se registró minutos antes de las 07:30 horas en el cruce de la avenida Sur y la calle 11, un punto de constante flujo vehicular, lo que generó la movilización inmediata de paramédicos de la Cruz Roja y autoridades de peritaje.

De acuerdo con los primeros informes, Ángel David Flores circulaba por la calle 11 con dirección al poniente a bordo de un Nissan Tsuru en color blanco, unidad que anteriormente operaba como taxi. Testigos señalaron que el conductor se desplazaba con prisa al momento del incidente.

Al llegar a la intersección, el automovilista omitió el alto obligatorio, invadiendo la vía preferente y atravesándose al paso de un Toyota Corolla conducido por José Miguel García, quien circulaba con derecho de vía.

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Paramédicos brindan atención a los involucrados

El impacto fue inevitable, dejando daños de consideración en ambas unidades, principalmente en el vehículo afectado, además de provocar una momentánea interrupción del tráfico en la zona.

Paramédicos brindaron atención a los involucrados, confirmando que uno de ellos presentaba golpes leves que no ameritaron traslado a un hospital.

Autoridades realizan peritaje y deslindan responsabilidades

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo ocurrido, realizaron el peritaje correspondiente y comenzaron con las diligencias para deslindar responsabilidades, así como facilitar un acuerdo entre las partes para la reparación de los daños.