Horror en colonia Occidental: hallan cuerpo de Alberto Santoyo en camioneta

Dormimos al lado del muertito: vecinos relatan el horror tras hallazgo de Beto

El hallazgo sin vida de Alberto Santoyo, conocido como Beto, no solo dejó consternación por su historia, sino también miedo entre vecinos de la colonia Occidental, quienes aseguran que convivieron sin saberlo con la muerte durante varios días.

"Dormimos al lado del muertito", relató con evidente impacto la señora Eva, habitante del sector, al enterarse de que el cuerpo del hombre permaneció dentro de una camioneta estacionada a unos metros de su vivienda.

La mujer explicó que tanto ella como su familia estaban acostumbrados a ver a Beto deambular por la calle, aunque nunca llegaron a entablar conversación con él. Su presencia era parte del entorno cotidiano, sin imaginar el desenlace que ocurriría tan cerca.

Recordó que por las noches solía salir a cerrar la llave de paso del tinaco y, en más de una ocasión, volteó hacia las tapias contiguas donde permanecía la camioneta en la que posteriormente fue localizado el cuerpo.

"Sí vi la camioneta, pero nunca noté que hubiera alguien adentro, ni percibí olores", comentó aún sorprendida.

El impacto fue mayor al confirmarse que el vehículo pertenece a un vecino, quien lo utiliza ocasionalmente para trasladarse a su rancho, sin sospechar que en su interior se encontraba el cuerpo de Santoyo.

La noticia generó temor entre los habitantes del sector. La señora Eva confesó que la noche del miércoles, tras el hallazgo, prefirió no salir de su casa.

"No quise ni voltear ni salir... me dio miedo que se me apareciera", expresó.

El caso ha dejado una profunda impresión en la colonia, donde los vecinos aún intentan asimilar que durante días convivieron, sin saberlo, con la tragedia a escasos metros de sus hogares.