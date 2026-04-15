Accidente en Monclova: camioneta impacta camión en carretera 57

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte accidente por alcance registrado la tarde de ayer en uno de los cruces más transitados del norte de la ciudad dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una mujer con crisis nerviosa.

El percance ocurrió en la intersección de la avenida Constitución y la carretera federal número 57, donde una camioneta Dodge RAM en color blanco terminó incrustada en la parte trasera de un camión de carga tipo tres toneladas.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de la pickup no habría guardado la distancia de seguridad ni tomado las precauciones necesarias, lo que derivó en el violento impacto que sorprendió a automovilistas que circulaban por la zona.

El estruendo alertó a testigos, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. A la llegada de paramédicos de la Cruz Roja, localizaron a la copiloto de la camioneta en estado de crisis nerviosa, por lo que fue atendida en el lugar sin requerir traslado hospitalario.

Ambas unidades resultaron con daños de consideración; la camioneta con severas afectaciones en la parte frontal, mientras que el camión evidenció golpes en la zona trasera.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar la vialidad, la cual se vio afectada por varios minutos debido al incidente.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente en arterias de alta velocidad como la carretera 57, donde un descuido puede terminar en este tipo de accidentes.