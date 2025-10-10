Grave accidente de motocicleta en Monclova deja a joven herido

MONCLOVA, COAH. — Un joven motociclista resultó gravemente lesionado la noche de ayer tras sufrir una aparatosa caída en calles de la colonia Chinameca. El percance ocurrió alrededor de las 23:30 horas y provocó la rápida movilización de los cuerpos de auxilio, quienes lo atendieron y trasladaron al hospital para su valoración. El lesionado fue identificado como Rubén Arturo Hernández Vázquez, de 24 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta Itálika negra sobre la calle España con dirección al oriente. De acuerdo con los reportes de las autoridades, el joven viajaba a exceso de velocidad cuando, al llegar a una zona con superficie irregular, perdió el control de la unidad. Testigos del accidente informaron que un bache en el pavimento fue el factor clave que hizo que el motociclista derrapara violentamente sobre el asfalto. Al perder el control, Rubén terminó tendido en el suelo, con una fuerte lesión en la cabeza, una de las principales consecuencias del accidente. Además, se informó que el joven no llevaba puesto el casco de seguridad en el momento del siniestro, lo que empeoró el impacto. Vecinos del sector, al escuchar el estruendo del golpe, se alarmaron y de inmediato solicitaron la intervención de los servicios de emergencia. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al lugar, brindando atención médica de urgencia al joven lesionado y posteriormente trasladándolo al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su valoración. Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del percance.