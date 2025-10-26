Accidente Vial en Monclova: Choque entre Camioneta y Automóvil

MONCLOVA, COAH.- Un despistado automovilista provocó un accidente vial la mañana de ayer al atravesarse al paso de otro vehículo, al que le causó daños, sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura del cruce con Venustiano Carranza, frente a un restaurante de comida rápida.
El percance ocurrió cuando Bryan De Jesús Jiménez Carrillo, conductor de una camioneta Chevrolet Torrent modelo 2007, color negro, circulaba por los carriles de norte a sur y al intentar incorporarse sin precaución, fue impactado por un automóvil Mazda 3 gris, modelo 2010, conducido por María Guadalupe Montemayor González.
A consecuencia del choque, ambos vehículos resultaron con daños materiales, pero por fortuna no se reportaron personas lesionadas.
Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.
Finalmente, los involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde llegaron a un acuerdo para el pago de los daños ocasionados.