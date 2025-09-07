Choque de Vehículos en Obrera Sur: Sedán Gris Impactado

MONCLOVA, COAH.- La tarde del sábado se registró un aparatoso accidente en la colonia Obrera Sur segundo sector, donde un sedán gris terminó subiéndose a la banqueta tras ser impactado por otro vehículo en un cruce.

De acuerdo con los primeros reportes, el sedán gris circulaba sobre la calle 7, cuando de manera repentina un auto rojo descendía por la calle 10. Aunque el conductor del auto gris casi logra librar el paso, terminó siendo golpeado en la parte trasera por el vehículo rojo.

El impacto provocó que el auto gris diera varias vueltas y terminara sobre la acera, causando gran susto entre los vecinos y transeúntes que presenciaron el percance. Afortunadamente, los ocupantes de ambos automóviles resultaron ilesos.

Al lugar arribaron elementos del Departamento de Control de Accidentes quienes trasladaron a los conductores a la Comandancia Municipal para deslindar responsabilidades y verificar daños.