Camioneta no se Detiene en Monclova y Provoca Choque con Motocicleta

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial involucró a una camioneta JAC y una motocicleta Italika FT-150, ocurrió en calles de la colonia Francisco I. Madero, dejó como saldo una persona lesionada y daños materiales.

Beatriz García de la Cruz, vecina de la colonia El Pueblo, fue señalada como probable responsable del choque pues no detuvo su camioneta al llegar al cruce de la avenida Roble y la calle Tabachin. Esto provocó que impactara la moto que manejaba Juan Heriberto Pérez Orozco, vecino de la colonia Chinameca, quien resultó con molestias físicas tras el impacto.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento del choque y coordinar el retiro de los vehículos, mientras paramédicos evaluaban al afectado. No se reportaron lesiones de gravedad, y los daños se limitaron a la parte material de ambos vehículos.