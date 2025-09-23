Policía detiene a agresor familiar en Coahuila

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Javier Américo Lozano López, de 33 años y conocido como "El Chino", tras ser reportado por agredir a su madre dentro de su domicilio ubicado en la calle 2 de Abril de la colonia El Pueblo.

De acuerdo con el reporte, el sujeto agredió físicamente a su madre, motivo por el cual familiares solicitaron la intervención de los oficiales.

De manera inmediata, elementos de la Policía Municipal acudieron en apoyo de la víctima, quien acusó a su retoño de haberla golpeado.

Javier fue arrestado y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó tras las rejas pero bajo una falta administrativa ya que su abnegada madre no formuló cargos en su contra.