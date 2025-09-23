Operativo policial en Monclova culmina con detención y aseguramiento

MONCLOVA, COAH.- La noche del lunes, autoridades municipales, detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Estatal Coahuila llevaron a cabo un operativo coordinado que culminó con la detención de un individuo y el aseguramiento de una camioneta con reporte de robo, así como una cantidad considerable de cristal, presunta droga destinada para la venta.

El operativo se realizó en cumplimiento a una orden de cateo en el domicilio ubicado en la esquina de las calles Mariano Escobedo y Pino Suárez, en la colonia Pueblo Nuevo de San Buenaventura, donde ya se habían reportado anteriormente actividades ilícitas vinculadas con la venta de narcóticos y la presencia de vehículos robados.

Durante la inspección, los agentes lograron identificar y detener a Alberto Romo, conocido en la zona como "El Fósil", quien fue señalado por los habitantes del área debido a su presunta participación en el tráfico de drogas.

Romo fue detenido por el delito de posesión de narcóticos con fines de comercio, específicamente cristal, una de las drogas más consumidas en la región.

Además, se logró asegurar un vehículo Ford de color blanco, el cual contaba con reporte de robo, y quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con los trámites legales correspondientes.

El operativo, que se desarrolló sin incidentes mayores, forma parte de una serie de acciones para frenar el narcotráfico y el robo de vehículos en la región, y se espera que continúen en la misma zona para desarticular redes de criminales que operan en la localidad.

Las autoridades han destacado la importancia de la colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia organizada y hacer frente a la creciente ola de delitos en la región.

El detenido fue trasladado a la Comandancia Municipal y será puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.