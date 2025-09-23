Familiares de ciclista fallecido denuncian hermetismo en proceso legal

FRONTERA, COAH.- A cuatro días del fatal accidente que le arrebató la vida a Édgar Daniel Ríos Menchaca, ciclista de 32 años, sus familiares alzaron la voz contra la manera en que se lleva el proceso legal contra Ofelia "N", señalada como presunta responsable de la tragedia ocurrida el domingo en la carretera federal número 30, en Frontera.

Este miércoles la mujer será presentada ante el Juez de Control, pero la familia denunció que el Ministerio Público les ha negado acceso a la carpeta de investigación, lo que despierta sospechas sobre un posible intento de encubrirla.

El trágico hecho ocurrió el domingo, cuando Édgar regresaba en bicicleta a su domicilio y fue embestido por un Nissan Sentra que volcó en la ciclovía, a la altura del kilómetro 15 de la carretera federal 30.

En el vehículo viajaban también tres mujeres y un menor, quienes resultaron lesionados.

Los deudos lamentan que, además de perder a su ser querido, deban enfrentarse ahora al hermetismo de las autoridades, por lo que exigen claridad y justicia, recordando que el ciclista salió de casa sin imaginar que sería su última rodada.