Motociclista de 20 Años Hospitalizado por Choque en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un motociclista resultó lesionado la tarde de este martes luego de ser embestido por una camioneta que no respetó la señal de alto en la colonia Brisas del Valle, provocando que el joven volara contra el pavimento.
El accidente ocurrió cerca de las 14:30 horas, cuando el conductor de una Dodge Journey, modelo 2018, color rojo, identificado como José Guadalupe Vázquez Vargas, de 42 años, circulaba por la calle Río Santiago y se atravesó en el trayecto de la moto que venía por la Avenida Roble.
El motociclista, Omar Abisai Rodríguez Dueñas, de 20 años, quien viajaba en una Italika FT200, modelo 2024, color rojo, no pudo evitar el impacto, saliendo disparado hacia el asfalto.
Testigos y el mismo conductor de la camioneta llamaron de inmediato al número de emergencias para pedir auxilio.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y atendieron al joven motociclista, quien presentaba molestias físicas, pero no se reportaron lesiones graves.
Tras estabilizarlo, fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su atención médica.
Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Se informó que el caso podría ser turnado al Ministerio Público, dado que se trató de una omisión de señalamiento vial. La motocicleta terminó con daños materiales, al igual que la camioneta involucrada.