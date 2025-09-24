Accidente vial sin heridos en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un fuerte accidente vial ocurrió la tarde de este miércoles sobre el bulevar Harold R. Pape, cuando la conductora de un Renault se atravesó al paso de otro vehículo, provocando una colisión que dejó considerables daños materiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:10 horas, a la altura de la intersección con la calle Colima, donde una Renault Stepway blanca, conducida por Liliana Boone González, de 45 años, se cruzó repentinamente en el trayecto de una Honda CRV gris, manejada por Marisela Zapata Rodríguez, de 42 años.

Según el reporte preliminar, la Renault intentó incorporarse al bulevar Pape sin percatarse de la cercanía del vehículo que transitaba por su vía libre. El impacto fue inevitable, y la Honda CRV terminó dañada en su parte frontal.

Los oficiales de la Policía Municipal llegaron al lugar para tomar conocimiento del percance, y tras elaborar el peritaje correspondiente, se deslindaron las responsabilidades entre las conductoras.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero ambas unidades quedaron con daños considerables que obligaron la movilización de las autoridades.