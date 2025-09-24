Pareja sentimental desata incidente en madrugada

MONCLOVA, COAH.– Quedó comprobado que ni los policías se salvan de escenas de celos, pues la madrugada de este miércoles un oficial de la Policía Municipal tuvo que soportar un verdadero espectáculo protagonizado por su pareja sentimental... justo mientras él estaba de turno, cuidando las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Se trató de Mayra 'N', de 25 años, vecina de la colonia Primero de Mayo, quien llegó pasada de copas y con su bebé en brazos, decidida a reclamarle cuentas a su pareja, el oficial José Carlos Hernández.

Lo que comenzó como una discusión en el cruce de las calles De la Fuente y Guerrero terminó convirtiéndose en un show de madrugada que obligó a movilizar patrullas.

Durante la discusión, la bebé se cayó de los brazos de la mujer cuando arremetió contra el uniformado, lo que alarmó a una conductora que pasaba por la zona y que no dudó en pedir auxilio al 911.

Como si no fuera suficiente, Mayra descargó su enojo contra la camioneta del uniformado, destrozándole los vidrios, mientras el policía pedía refuerzos a sus propios compañeros para calmar el desastre.

Elementos municipales llegaron hasta la plaza Alonso de León, donde encontraron a la mujer fuera de sí y en evidente estado de ebriedad.

Finalmente, Mayra 'N' fue detenida y trasladada a la Comandancia Municipal, mientras que el oficial, con paciencia de santo, se quedó a cargo de su hija y de los daños a su vehículo.

La mujer fue puesta a disposición del juez calificador, quien únicamente le aplicó una sanción administrativa menor, ya que el policía prefirió no proceder por los destrozos.

Al final, el episodio dejó en claro que los celos no conocen uniformes... ni patrullas.