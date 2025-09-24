Oficial de Policía de Monclova Resulta Herida en Accidente Vial

MONCLOVA, COAH. – Un accidente vial ocurrido la mañana de este miércoles dejó a una oficial de la Policía Municipal lesionada, luego de que la motocicleta en la que se desplazaba al Departamento de Seguridad Pública se estrellara con un automóvil que no respetó la señal de alto. El incidente se registró cerca de las 07:30 horas en el cruce de las calles Zaragoza y Ocampo, en pleno Centro de la ciudad.

La oficial, Viridiana Valencia, de 30 años, se dirigía a la Comandancia Municipal a bordo de una motocicleta Italika modelo 2023 de color negro, para cumplir con su turno de trabajo. La uniformada circulaba por la calle Zaragoza en dirección al sur, a pocos minutos de llegar a la jefatura para el pase de lista.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Ocampo, un Mazda 3 guindo, conducido por Fabiola Hinojos Guerrero, de 32 años, se le atravesó sin hacer alto, lo que ocasionó el impacto inevitable entre ambos vehículos.

La colisión lanzó a la oficial contra el pavimento, dejándola con algunas molestias físicas, aunque afortunadamente no se registraron lesiones graves. De inmediato, los testigos del incidente solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos acudieron rápidamente al sitio y brindaron atención a la uniformada.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes de la Policía Municipal llegaron al lugar para tomar conocimiento del hecho, elaborando el peritaje correspondiente y procediendo a deslindar responsabilidades. La conductora del Mazda fue detenida y trasladada a la jefatura para responder por los daños y lesiones ocasionadas a la oficial.

A pesar de la aparatosa colisión, la oficial Viridiana Valencia no presentó heridas de gravedad, aunque se le dio atención médica por las molestias físicas derivadas del accidente. Los daños materiales a la motocicleta fueron evidentes, y la conductora del Mazda tendría que cubrir los gastos relacionados.