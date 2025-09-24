Joven motociclista, protagoniza choque en Monclova

MONCLOVA, COAH. – La madrugada de este miércoles, un joven motociclista sufrió un accidente en la colonia Otilio Montaño, cuando perdió el control de la motocicleta que había pedido prestada para una cita amorosa. El impacto contra un automóvil provocó destrozos y alarmó a los vecinos, quienes presenciaron la escena con preocupación.

El responsable del accidente fue identificado como Irving Alejandro López, de 18 años, residente de la colonia Obrera. Según el relato de testigos, el joven circulaba con exceso de velocidad por la calle Primera, rumbo al sur, cuando, al llegar al cruce con la calle Dieciséis, impactó violentamente la parte trasera de un Suzuki blanco. El fuerte estruendo despertó a los vecinos, quienes salieron a ver el origen del escándalo.

El joven, que había pedido prestada una motocicleta Italika para impresionar a su novia, terminó con algunas heridas leves tras la caída, mientras que el vehículo en el que impactó también sufrió daños considerables. El conductor del Suzuki, molesto por la imprudencia del motociclista, exigió respuestas.

A pesar de la situación, Irving intentó negociar un acuerdo con el afectado para evitar mayores complicaciones legales, consciente de que el vehículo que manejaba no solo era prestado, sino que también representaba una carga económica importante para él.

Agentes del Departamento de Control de Accidentes llegaron rápidamente al lugar, donde confirmaron que el joven no presentaba heridas graves. Minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a Irving, quien no requirió hospitalización.

El accidente fue una clara lección para el joven, que se vio atrapado en su propio intento de impresionar, mientras los vecinos no dejaban de criticar la falta de responsabilidad de los jóvenes al volante y el peligro que representa la combinación de juventud, velocidad y falta de experiencia.