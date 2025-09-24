Poste de electricidad caído y corte de luz en colonia Guerrero por accidente de autobús

MONCLOVA, COAH. – La imprudencia de un inexperto conductor de autobús de pasajeros de la empresa SESA desató una serie de daños materiales en la colonia Guerrero, luego que derribó un poste de electricidad y dos mufas domésticas, afectando gravemente el suministro eléctrico en la zona, dejando a familias sin luz.

El incidente, que se registró poco después de las 23:00 horas, tuvo como protagonista a Edwin Rodríguez, un joven de 21 años, quien admitió que su poca experiencia al volante de unidades de gran tamaño fue la principal causa del accidente. Rodríguez, quien maneja para la empresa SESA, señaló que ya había terminado su recorrido nocturno, el cual consistía en el transporte de trabajadores de una maquiladora.

El accidente ocurrió cuando el conductor circulaba por la calle 2, en dirección norte, y al intentar girar hacia la calle 11, no advirtió que los cables de electricidad y telefonía se habían enganchado en la parte alta del autobús.

El número económico 1056 arrastró los cables, lo que provocó que el poste de madera que los sostenía se desplomara de inmediato. El impacto también derribó dos mufas de viviendas cercanas, interrumpiendo el suministro eléctrico para las familias de la zona.

Vecinos de la colonia Guerrero expresaron su preocupación por la falta de precaución del conductor, ya que, según comentaron, el accidente pudo haber tenido consecuencias más graves, como la caída del cableado sobre personas o vehículos. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero los daños materiales fueron considerables.

Elementos de Control de Accidentes llegaron al sitio para tomar conocimiento del percance y coordinar la reparación inmediata de los daños. La situación dejó varias viviendas sin electricidad, lo que generó malestar entre los afectados.

Las autoridades indicaron que revisarán las condiciones del autobús y la responsabilidad de la empresa SESA, al permitir que un conductor tan inexperto operara un vehículo de estas características. La falta de experiencia y precaución del joven ha quedado en evidencia, y se tomará en cuenta para determinar las posibles sanciones.