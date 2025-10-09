Choque entre Camioneta y Coche en Monclova por Falta de Precaución

MONCLOVA, COAH. — La falta de precaución de la conductora de una camioneta cerrada provocó que se estrellara contra un coche, al invadir carril mientras circulaba por las calles Clavel y Chermon de la colonia Los Bosques, dejando únicamente daños materiales.

Los involucrados fueron identificados como Julia Patricia Muñoz López, de 47 años, conductora de un KIA Seltos color blanco, y Sergio Iván de Jesús González Delgado, de 45 años, quien manejaba un Mazda 3 color gris.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el percance ocurrió cuando la conductora del KIA habría abierto de más al tomar una vuelta, invadiendo el carril contrario por el que circulaba el Mazda, ocasionando el impacto entre ambas unidades.

Pese a lo aparatoso del choque, ninguno de los conductores resultó lesionado.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje correspondiente a fin de deslindar responsabilidades.

Los involucrados fueron llevados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para el pago de los daños.