Violento altercado familiar deja hombre gravemente herido en Ciudad Frontera

FRONTERA, COAH. – La noche de ayer se registró un violento altercado familiar en la colonia Borja, en Ciudad Frontera, donde un hombre resultó gravemente lesionado tras ser atacado por su propio hijastro.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:40 horas en un domicilio de la calle Torreón, esquina con Primero de Mayo, cuando el hombre de 52 años, identificado como Óscar Torres Muñoz, y su hijastro comenzaron a discutir mientras consumían bebidas alcohólicas.

La conversación, que parecía inofensiva en un inicio, rápidamente escaló hasta convertirse en un enfrentamiento violento cuando el joven, sin mediar más palabras, tomó un barrote y golpeó brutalmente a su padrastro en el rostro.

El impacto fue tan fuerte que Óscar quedó tendido en el suelo, ensangrentado y gravemente herido. Los vecinos, al escuchar los gritos y ver la escena, rápidamente solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Paramédicos de la unidad SAMU Coahuila y de la Cruz Roja de Frontera llegaron al lugar para atender al afectado, quien fue trasladado de inmediato al Hospital Amparo Pape, donde se encuentra recibiendo atención médica.

Durante las investigaciones, Patricia Guadalupe Reyes García, esposa de la víctima y madre del agresor, explicó a las autoridades que todo ocurrió en el contexto de una discusión entre padre e hijo, que culminó en el violento ataque con el barrote.

El joven agresor, quien no ha sido identificado públicamente, huyó del lugar tras el incidente. Las autoridades municipales y de la Fiscalía General del Estado se encargan de realizar las indagatorias correspondientes para dar con su paradero y esclarecer los motivos que llevaron a esta brutal agresión familiar.