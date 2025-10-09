Colisión frente al estadio Ciudad Deportiva de Monclova

MONCLOVA, COAH. —La tarde de ayer se registró un fuerte choque frente al estadio de la Ciudad Deportiva, luego de que un camión repartidor de productos alimenticios impactara a un automóvil MG color rojo, dejando únicamente daños materiales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el conductor del automóvil intentó incorporarse a la vialidad al girar desde otra calle, justo cuando el camión circulaba con preferencia. El chofer de la pesada unidad no logró frenar a tiempo y terminó por colisionar con el vehículo compacto.

A pesar del susto y lo aparatoso del golpe, ambos conductores resultaron ilesos. Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y controlar el flujo vehicular que se vio afectado momentáneamente.

Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública, donde dialogaron con sus aseguradoras para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.