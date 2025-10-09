Vecinos Auxilian a Joven que Cayó en Alcantarilla en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una tranquila noche de ejercicio terminó en un accidente para un menor de edad, quien resultó lesionado luego de caer en una alcantarilla abierta mientras corría por una calle de la colonia Progreso, con escasa iluminación.

El afectado fue identificado como Gabriel 'N', de aproximadamente 14 años, quien acostumbraba realizar actividad física por la calle Río Bravo donde ocurrió el percance. Según el relato de su madre, el adolescente no notó el registro sin tapa debido a la falta de luz, cayendo de manera aparatosa y sufriendo golpes en la pierna y el pecho.

Vecinos que se encontraban reunidos cerca del sitio escucharon los gritos del menor y acudieron de inmediato para auxiliarlo, logrando sacarlo del hoyo y comunicarse con su familia. Al mismo tiempo, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, aunque manifestaron su inconformidad por la tardanza en la llegada de la ambulancia.

Momentos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y brindaron atención al joven, quien fue trasladado a un hospital local para una valoración más completa, reportándose su estado de salud como estable.

Los colonos aprovecharon el incidente para exigir a las autoridades municipales la revisión y reparación urgente de las alcantarillas abiertas, pues aseguran que no es el primer accidente de este tipo en el sector.