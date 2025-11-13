Accidente vial en Monclova: motociclista herido tras choque

MONCLOVA, COAH.- Lo que debía ser un día de celebración se transformó en un accidente vial para una joven de 32 años que resultó involucrada en un choque en la tarde de este jueves sobre la calle Prolongación Juárez, en la colonia La Loma.

El percance dejó a un hombre herido, quien fue trasladado al hospital tras sufrir lesiones que requirieron atención inmediata.

¿Qué ocurrió?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:30 horas, cuando Karla Guajardo Colunga, quien conducía un Nissan March blanco, circulaba hacia el poniente de la ciudad. En el cruce con la calle José María Morelos, la joven intentó realizar un giro a la izquierda para dirigirse a una sucursal bancaria. La razón de la maniobra era bastante especial: retirar dinero para comprar un pastel y compartirlo con sus compañeros de trabajo como parte de la celebración de su cumpleaños.

Sin embargo, al intentar girar, Karla no se percató de la presencia de un motociclista que circulaba justo detrás de ella. El motociclista, identificado como Jorge Enrique Calvillo Barboza, de 28 años, no pudo evitar el impacto y terminó cayendo al suelo.

La caída le provocó una dislocación en el hombro y varios golpes en el cuerpo, lesiones que requirieron atención médica urgente. Testigos del accidente llamaron rápidamente a los servicios de emergencia, y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para estabilizar a Jorge Enrique. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una atención más especializada.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por su parte, Karla Guajardo fue llevada a las instalaciones de la Policía Municipal, donde buscaría llegar a un convenio con el afectado en la colisión. Según informes preliminares, la joven explicó que el incidente ocurrió de manera involuntaria, ya que no advirtió al motociclista al realizar el giro. En su declaración, también mencionó la intención de compartir su pastel de cumpleaños con sus compañeros, pero el día se tornó trágico debido al accidente.

Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad y las circunstancias exactas del percance.