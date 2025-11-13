Incendio en planta recicladora de Monclova genera alarma entre trabajadores

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte incendio registrado la mañana de este jueves en una planta recicladora de aceite ubicada sobre el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, en el Rancho Las Margaritas, desató una intensa movilización de los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal, luego que las llamas amenazaran con alcanzar una pipa cargada con combustible.

El siniestro, reportado alrededor de las 06:15 de la mañana, se originó en un tanque de almacenamiento con capacidad de dos mil litros que contenía aceite reciclado. En cuestión de minutos, el fuego se propagó con fuerza, generando una densa columna de humo negro que podía verse desde varios puntos de la ciudad y encendiendo las alarmas entre los trabajadores del lugar.

¿Qué ocurrió?

A la emergencia acudieron tres motobombas y varias unidades de apoyo, cuyos elementos trabajaron a contrarreloj para evitar que las llamas alcanzaran cuatro pipas estacionadas en el sitio, tres de ellas vacías y una abastecida con más de 30 mil litros de aceite reciclado. De haberse extendido el fuego a ese contenedor, el resultado habría sido catastrófico.

El encargado del lugar, identificado como Juan Carlos, informó que una de las pipas vacías fue consumida completamente por el fuego y que, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Señaló además que el incendio pudo haberse originado por un corto circuito en el sistema eléctrico del área.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras varios minutos de arduas labores, los bomberos lograron controlar la situación y enfriar los tanques cercanos al punto del siniestro para eliminar cualquier riesgo de explosión. Las autoridades municipales acordonaron el área mientras que personal de Protección Civil comenzaron con las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio, el cual dejó cuantiosos daños materiales y un susto mayúsculo entre los trabajadores del sitio y vecinos de la zona.

"Fue cuestión de segundos... si el fuego hubiera alcanzado la pipa llena, estaríamos hablando de otra historia", comentó uno de los bomberos que participó en las maniobras.