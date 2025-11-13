Niño de 12 años sufre acoso en centro comercial

MONCLOVA, COAH.- Un menor de edad fue víctima de acoso por parte de un degenerado sujeto que le mostró sus partes nobles mientras el niño se encontraba sin supervisión de un adulto dentro de los baños de un centro comercial ubicado sobre el bulevar San José y la calle Purísima, en la colonia Pedregal de San Ángel.

¿Qué ocurrió?

El hecho que desató la movilización de las autoridades, que ocurrió cerca de las 14:00 horas de este jueves.

De acuerdo con el reporte recibido, una mujer se acercó a la policía para informar que un hombre de edad avanzada habría acosado a un menor de 12 años en los baños del centro comercial, ubicado al oriente de la ciudad.

El presunto agresor habría aprovechado que el niño, quien fue identificado como Manuel ´N´, vecino de la colonia Otilio Montaño, estaba solo para realizar el acto de exhibicionismo.

Tras el incidente, el presunto agresor se retiró del lugar, dejando al menor en estado de shock. La mujer que auxilió al niño, cuyo nombre se omite por razones de seguridad, se quedó con él en resguardo hasta la llegada de su padre.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Al no haber más detalles disponibles de la persona que presenció los hechos, las autoridades comenzaron a indagar sobre el paradero del agresor.

Se notificó del caso al padre del menor, quien rápidamente se trasladó al lugar para acompañar a su hijo. Al llegar, los oficiales de la unidad 238 tomaron contacto con el menor, quien esperaba la llegada de su padre. Tras una breve entrevista, el padre de Manuel ´N´ fue informado de los hechos, y se le sugirió interponer una denuncia formal ante el Ministerio Público.

El menor fue dejado bajo el cuidado de su padre, quien, conforme a las recomendaciones de las autoridades, se trasladó a las oficinas del Ministerio Público para presentar la querella correspondiente.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Por el momento, el caso se encuentra en investigación, y las autoridades han solicitado a la ciudadanía estar alerta ante situaciones similares.

El incidente dejó en evidencia la importancia de la seguridad en espacios públicos y comerciales, así como la necesidad de que los menores cuenten con la orientación y protección de sus padres y adultos responsables en lugares públicos.