Choque en Monclova: conductor imprudente causa accidente a joven

MONCLOVA, COAH.- Una tarde que prometía ser común terminó en un accidente que dejó a una joven universitaria y sus compañeras con los nervios alterados, tras una imprudente maniobra de un conductor. El percance ocurrió la tarde de este jueves, alrededor de las 13:40 horas, en las calles de la colonia Guadalupe.

Inés Navarro Ramos, de 19 años, estudiante de la Escuela Normal de Monclova, circulaba junto con varias compañeras en su automóvil KIA color gris por la calle Brasil, con dirección al poniente.

Al llegar al cruce con República de Chile, la joven continuó su camino sin sospechar lo que sucedería segundos después.

¿Qué ocurrió?

Un Chevrolet Aveo, conducido por Cristo Jesús Medrano Espinosa, de 40 años, irrumpió de manera imprudente al no respetar la luz roja del semáforo. Al avanzar sin precaución, invadió el carril de la joven, provocando un violento choque entre ambos vehículos en plena intersección.

A pesar de la magnitud del impacto, afortunadamente no se reportaron lesiones graves, aunque la conductora, Inés Navarro, fue atendida de inmediato por socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quienes se enfocaron principalmente en ella. Las demás ocupantes, compañeras de la joven, también recibieron atención en el lugar, pero ninguna de ellas necesitó ser trasladada a un hospital.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los daños fueron considerables, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades. Testigos del accidente mencionaron que el exceso de confianza del conductor del Aveo, sumado a la falta de atención al semáforo, fue lo que desencadenó el accidente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron rápidamente al lugar para tomar conocimiento del hecho, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Afortunadamente, no hubo complicaciones mayores y se logró un acuerdo entre las partes involucradas para la reparación de los daños.