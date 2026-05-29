Accidente vial en Monclova: dos adolescentes lesionados

MONCLOVA, COAH. - La medianoche terminó abruptamente en la colonia Pípila, luego de que dos adolescentes protagonizaran un aparatoso accidente vial que dejó una motocicleta reducida a fierros retorcidos y cuantiosos daños materiales.

Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos del día de ayer, cuando vecinos del sector reportaron un fuerte estruendo en el cruce de las calles Cascada y Primavera. Al salir de sus domicilios encontraron a dos menores tirados sobre el pavimento, mientras una motocicleta Vento negra con franjas aqua permanecía destrozada a mitad de la calle.

Los lesionados fueron identificados como Christopher Alejandro, de 15 años, y Gustavo, de 16, quienes viajaban en la unidad de dos ruedas al momento del impacto. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron rápidamente para brindarles atención prehospitalaria, determinando que únicamente presentaban golpes y contusiones menores, sin lesiones que pusieran en riesgo sus vidas.

De acuerdo con el peritaje preliminar, Octavio conducía una camioneta Chevrolet Trax color blanco sobre la calle Cascada con dirección al oriente, cuando al llegar al cruce fue impactado por la motocicleta. El conductor regresaba a su domicilio acompañado de compañeros de voleibol tras concluir un encuentro deportivo.

Testigos señalaron que los adolescentes circulaban presuntamente a exceso de velocidad y sin respetar el señalamiento de alto, situación que derivó en el violento encontronazo. La camioneta terminó con severos daños en la carrocería, mientras que la motocicleta quedó prácticamente destruida.

Elementos municipales tomaron conocimiento del percance y dialogaron con los padres de los menores, quienes asumieron la responsabilidad por los daños ocasionados. El accidente dejó nuevamente en evidencia los riesgos de conducir sin precaución y la falta de responsabilidad vial entre jóvenes motociclistas.