Mujer causa choque en Monclova: daños materiales severos

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso accidente vial registrado sobre la avenida Cuauhtémoc dejó severos daños materiales y movilizó a oficiales del Departamento de Control de Accidentes, luego que una conductora no extremó precauciones y terminara impactando por alcance a otro automóvil en la colonia Anáhuac.

El percance ocurrió la tarde de este jueves en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y la calle Nezahualcóyotl, donde automovilistas que circulaban por el sector alertaron a las autoridades tras escuchar el fuerte estruendo del impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, Edith, conductora de una camioneta Jeep color gris, circulaba por la transitada arteria cuando presuntamente no guardó la distancia reglamentaria entre vehículos, terminando por estrellarse contra la parte posterior de un Nissan Sentra gris manejado por Andrea.

El golpe fue de tal magnitud que el automóvil compacto resultó con severos daños en la parte trasera, quedando prácticamente "fruncido" del área del maletero, mientras que la camioneta presentó afectaciones menores.

La escena generó momentos de tensión entre conductores que transitaban por la zona, ya que por algunos minutos una parte de la vialidad permaneció parcialmente obstruida mientras las involucradas esperaban la llegada de las autoridades municipales.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance, entrevistándose con ambas conductoras y elaborando el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Tras concluir las diligencias iniciales, las dos partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales y evitar mayores complicaciones legales.