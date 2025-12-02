Isaac Aranda provoca choque en Monclova sin heridos

MONCLOVA, COAH.— Un choque provocado por la imprudencia de un conductor dejó únicamente daños materiales pero generó la movilización de autoridades viales la tarde de ayer en la colonia Brisas del Valle, luego de que el chofer de una pick up se pasara el alto y terminara impactando un automóvil Audi en el cruce de Río Usumacinta y Río Santiago.

De acuerdo con el peritaje, la primera unidad involucrada fue una Chevrolet Silverado modelo 2001, color blanco, conducida por Isaac Aranda Hinojosa, de 60 años, vecino de la calle José Luis de los Santos en la Ampliación Solidaridad de San Buenaventura, quien no respetó el señalamiento de alto.

El segundo vehículo afectado fue un Audi modelo 2022, color blanco, manejado por Daniela María Garza Loya, de 27 años, originaria del estado de Nuevo León, que circulaba correctamente cuando recibió el impacto.

A pesar del golpe, no se registraron personas lesionadas, solamente daños mínimos en ambas unidades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento y elaborar el parte oficial.