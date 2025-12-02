Consulta médica en Monclova revela maltrato a adolescente

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía una consulta médica de rutina en el Hospital Kali terminó convirtiéndose en el inicio de una grave investigación, luego que un adolescente fue llevado por sus familiares presuntamente enfermo, pero resultara estar severamente golpeado.

El incidente ocurrió la noche de ayer, cuando el personal de enfermería notó que el menor no presentaba síntomas de enfermedad, sino múltiples hematomas y lesiones visibles en distintas partes del cuerpo. De inmediato, el personal médico activó los protocolos de atención urgente ante la sospecha de maltrato.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado en la ambulancia del propio hospital hacia el Hospital del DIF, donde recibiría una valoración médica más completa y especializada.

Las autoridades fueron notificadas de inmediato, ya que los familiares no pudieron explicar de forma clara el origen de los golpes. Ante ello, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para determinar las circunstancias en que el adolescente resultó lesionado, así como la posible responsabilidad de quienes lo acompañaban.

El caso generó preocupación entre el personal médico y encendió las alarmas de las instancias de protección a menores, quienes también fueron notificadas para intervenir de acuerdo con sus facultades.