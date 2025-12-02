César Bogarín Hernández es agredido durante un robo en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que debía ser una noche tranquila terminó convertido en una escena digna de película, cuando César Bogarín Hernández fue sorprendido —y no precisamente de buena manera— por dos ladrones dentro de su propio domicilio, ubicado en la calle San Francisco de Asís, en la colonia El Campanario.

Según relató el afectado, al descubrir a los intrusos estos reaccionaron de la forma "más valiente" posible: atacándolo a golpes para poder escapar.

Uno de ellos incluso utilizó una varilla de tres octavos, con la cual logró rozarle varias veces el cuello, dejándole heridas visibles y un susto que no olvidará pronto.

Vecinos, alarmados por los gritos y el escándalo, solicitaron ayuda al número de emergencias. Minutos después, elementos de Seguridad Pública arribaron al domicilio para montar un operativo de búsqueda.

A pesar de la rápida movilización, los agresores lograron desaparecer entre las calles del sector, demostrando que al menos para huir sí tenían práctica.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a César Bogarín en el lugar, estabilizándolo antes de trasladarlo a una Clínica 86 del IMSS en el sector Oriente, donde recibiría una evaluación más profunda de sus lesiones.

Las autoridades ya investigan el caso para intentar dar con los responsables de este violento intento de robo que mantiene en alerta —y con las cerraduras reforzadas— a los vecinos de la colonia.