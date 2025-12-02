Joven es rescatada en Frontera tras confusión por levantón

FRONTERA, COAH.— Lo que en un inicio fue reportado como un posible "levantón" de una mujer terminó convirtiéndose en una enorme confusión que desató pánico entre los habitantes de la colonia Jardines de Ciudad Frontera. Y es que, según aclararon autoridades municipales, todo se trató de la intervención del personal de un centro de rehabilitación (anexo), solicitado por familiares de la joven involucrada, quienes buscaban resguardarla ante sus constantes intentos por escapar para continuar con su adicción.

El incidente se registró la tarde de este martes, cuando vecinos afirmaron haber visto a tres sujetos subir por la fuerza a una joven a una camioneta de modelo reciente, justo cuando ella salía de una tienda de conveniencia ubicada en la calle Encinos y la avenida Aviación.

El reporte, que señalaba un presunto secuestro, encendió inmediatamente las alarmas.

En cuestión de minutos, elementos del Departamento de Seguridad Pública activaron un fuerte operativo de búsqueda, desplegando unidades por toda la colonia y estableciendo anillos de seguridad en zonas cercanas para intentar dar con el vehículo señalado.

Sin embargo, tras varias indagatorias y luego de entrevistar a personas relacionadas con la joven, las autoridades aclararon que no se trataba de un 'levantón', sino de personal de un centro de rehabilitación que acudió por ella luego de que su propia familia les solicitara apoyo para ingresarla nuevamente, siguiendo el método habitual de estos centros para evitar que los pacientes se resistan.

Aun con el enorme despliegue, la corporación no localizó de inmediato la camioneta ni a los involucrados, pero posteriormente confirmó que la joven no estaba privada de la libertad, sino bajo resguardo del anexo.

El reporte inicial, aunque basado en un malentendido, generó alarma y preocupación en el sector, donde vecinos exigieron mayor claridad y vigilancia para evitar que este tipo de situaciones provoquen nuevamente el caos en la comunidad fronterense. Las autoridades mantienen el caso abierto únicamente para documentar los hechos y descartar cualquier otra situación.