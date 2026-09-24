Choca contra taxi por ignorar alto

MONCLOVA, COAH.- Con molestias físicas y una crisis nerviosa terminó una conductora luego de protagonizar un accidente vial en la colonia Hipódromo, donde presuntamente ignoró un señalamiento de alto y chocó contra un vehículo de alquiler.

El percance ocurrió la mañana de este jueves en el cruce de las avenidas Sur y Oriente, cuando Juana Arévalo circulaba a bordo de una Jeep Grand Cherokee negra, modelo reciente.

Detalles del accidente

Al llegar a la intersección, la conductora presuntamente no respetó el señalamiento de alto y se atravesó en la trayectoria de un Nissan Versa blanco, perteneciente a la línea Clínica 86 y conducido por Jorge Arellano.

El impacto ocurrió en el costado derecho del vehículo de alquiler, provocando que el Versa girara hasta quedar en sentido contrario a la circulación.

Testigos solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911, por lo que al sitio acudieron paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos del Departamento de Control de Accidentes.

Juana Arévalo recibió atención prehospitalaria debido a las molestias físicas y la crisis nerviosa que presentó. Sus lesiones no fueron consideradas de gravedad y no fue necesario trasladarla a un hospital.

Responsabilidad del accidente

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente y determinaron que la responsabilidad del accidente recaía sobre la conductora de la Jeep, al establecer que se atravesó en la trayectoria del Nissan Versa.

Finalmente, ambos involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.