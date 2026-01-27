Accidente en Monclova: menor lesionado tras choque entre vehículos

MONCLOVA, COAH.— La falta de precaución al volante provocó un choque la tarde de ayer en el cruce de Domingo Arrieta y avenida Huemac, dejando un menor lesionado y cuantiosos daños materiales.

Francisco García, al volante de un Nissan Sentra gris, no respetó el señalamiento de alto e invadió la vía de preferencia, colisionando con un Chevrolet Beat blanco conducido por Óscar Torres. El impacto afectó principalmente al Sentra y ocasionó contusiones a un menor que viajaba con su familia, trasladado por sus propios medios al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Elementos municipales aseguraron la zona, realizaron peritaje y coordinaron el retiro de ambos vehículos con apoyo de grúas. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar la señalización vial, principal causa de accidentes en la ciudad.