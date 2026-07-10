Motociclista Christopher resulta herido en accidente vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un intento por rebasar de manera indebida terminó con un motociclista hospitalizado y otro joven con diversos golpes, luego de un accidente vial registrado la noche de este jueves en calles de la Zona Centro.

El lesionado fue identificado como Christopher, de 19 años de edad, quien sufrió una lesión de consideración en la pierna izquierda, principalmente en el tobillo y la rodilla. Debido al intenso dolor que presentaba, sus familiares decidieron trasladarlo por sus propios medios a la Clínica 7 del IMSS, sin esperar el arribo de una ambulancia.

En la motocicleta Vento color negro con rojo también viajaba Arturo Coronado, de 19 años, quien resultó con golpes que no ameritaron hospitalización.

De acuerdo con el peritaje preliminar, ambos circulaban sobre la calle Juárez con dirección al sur cuando, al llegar al cruce con Félix Sainz, intentaron rebasar por el acotamiento y por el lado derecho a una camioneta Toyota Highlander gris, conducida por Lucero.

Justo en ese momento, la conductora realizó una maniobra para incorporarse hacia la calle Félix Sainz, provocando que la motocicleta se impactara contra el costado de la camioneta.

Tras el fuerte golpe, los dos jóvenes cayeron al pavimento, siendo Christopher quien llevó la peor parte al presentar lesiones de consideración en la extremidad inferior izquierda.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente. Luego de las investigaciones, determinaron de manera preliminar que la presunta responsabilidad recayó en el conductor de la motocicleta, al efectuar un rebase prohibido por el acotamiento y por el costado derecho.