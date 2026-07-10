Conductor ebrio provoca accidente en Monclova: varios lesionados

MONCLOVA, COAH.- Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol provocó un aparatoso accidente la noche de este jueves al ignorar la luz roja de un semáforo sobre el bulevar Benito Juárez, desatando una carambola de tres vehículos que dejó varios lesionados y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió alrededor de las 21:00 horas en el cruce del bulevar Benito Juárez y el bulevar Tecnológico, donde Jesús González, de 42 años de edad, conducía una camioneta Toyota color guindo con dirección al poniente. De acuerdo con el peritaje preliminar, hizo caso omiso de la luz roja del semáforo e invadió la circulación preferente.

La maniobra provocó que una Ford F-150 blanca, conducida por Miguel López, fuera impactada violentamente cuando circulaba por la calle Lemans con dirección al norte.

A consecuencia del fuerte choque, la camioneta salió proyectada contra una Volkswagen Taigun color negro que era conducida por Lizeth Hernández, quien permanecía detenida esperando la luz verde para cruzar la intersección.

Tras el impacto, la Taigun terminó estrellándose contra un poste de madera ubicado frente a una farmacia, quedando con severos daños materiales y provocando momentos de angustia entre sus ocupantes.

Testigos solicitaron apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar atención prehospitalaria a una madre de familia y a sus pequeños hijos que viajaban en la Volkswagen, así como al conductor de la Toyota.

Una vez valorado por los socorristas, Jesús González fue asegurado por elementos del Departamento de Control de Accidentes, luego de que trascendiera que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol. Posteriormente fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Peritos de Control de Accidentes realizaron el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que una grúa remolcó las tres unidades a un corralón debido a los cuantiosos daños materiales. El presunto responsable deberá responder por las afectaciones ocasionadas.