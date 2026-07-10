Arde grúa de alumbrado en libramiento Salinas

FRONTERA, COAH.- Una grúa utilizada para trabajos de alumbrado público se incendió la tarde de este viernes mientras circulaba sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en Ciudad Frontera, presuntamente a causa de una fuga de aceite en el sistema hidráulico que terminó por alcanzar el escape de la unidad.

El incidente se registró alrededor de las 15:00 horas, provocando la movilización de elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos, luego de que automovilistas reportaran que una unidad era consumida por las llamas.

De acuerdo con los primeros reportes, el aceite hidráulico comenzó a escurrir mientras la grúa avanzaba sobre el libramiento. Al entrar en contacto con el mofle caliente, el líquido se incendió y el fuego rápidamente se extendió hacia la parte posterior de la unidad, alcanzando incluso la canastilla utilizada por el personal de alumbrado.

Acciones de la autoridad

Antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, tres trabajadores de la empresa Pegasos actuaron de inmediato y, utilizando mangueras, comenzaron a combatir las llamas para evitar que el fuego consumiera por completo la grúa.

Minutos después arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras necesarias para sofocar por completo el incendio y eliminar cualquier riesgo de que las llamas se reavivaran.

Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada, aunque la unidad sufrió daños materiales de consideración en la parte trasera y en el sistema de elevación.

Detalles confirmados

Tras controlar la emergencia, la grúa permaneció orillada sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari mientras se realizaban las maniobras correspondientes, sin que el incidente provocara mayores afectaciones a la circulación.