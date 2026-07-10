Niña de siete años con diabetes es mordida por perro en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una niña de siete años, que además padece diabetes, resultó lesionada la mañana de este viernes tras ser atacada por un perro cuando caminaba junto a sus padres y sus hermanas por calles de la Zona Centro, hecho que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y a elementos de la Policía Municipal.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:30 horas sobre la calle Nueva, a la altura del domicilio marcado con el número 878, donde los familiares de la menor solicitaron ayuda al Sistema Estatal de Emergencias 911 al ver que la pequeña presentaba una herida provocada por la mordedura del animal.

La madre de la víctima, identificada como Deyanira Quirós, relató que toda la familia caminaba por la vía pública cuando, repentinamente, uno de los perros propiedad de Gladys Orona salió del domicilio y se abalanzó sobre la niña, mordiéndola en el muslo derecho sin que pudiera evitar el ataque.

La situación generó mayor preocupación al conocerse que la menor vive con diabetes, condición que requiere especial atención médica debido al riesgo que representa cualquier lesión y la posibilidad de complicaciones durante el proceso de cicatrización.

Tras la agresión, la propietaria del perro resguardó de inmediato al animal dentro de su vivienda y cerró el domicilio antes de la llegada de las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a la pequeña en el lugar, mientras que la dueña del can manifestó que asumiría la responsabilidad por las lesiones ocasionadas y trasladó por sus propios medios a la menor a un hospital para que recibiera atención médica especializada.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y exhortaron a los propietarios de mascotas a mantenerlas bajo control para evitar que este tipo de incidentes pongan en riesgo a la ciudadanía.