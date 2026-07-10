Muere niña de dos años tras ser atropellada por camión

FRONTERA, COAH.- Una niña de apenas dos años perdió la vida la tarde de este viernes luego de sufrir graves lesiones al ser atropellada presuntamente por un camión de carga de la empresa Interceramic, cuyo operador fue asegurado por elementos de la Policía Municipal de Frontera.

Tras el accidente, paramédico Victor Rodriguez del Heroico Cuerpo de Bomberos de Frontera brindo los primeros auxilios a la menor y, al percatarse de la gravedad de su estado de salud, solicitaron apoyo a las corporaciones policiacas para agilizar su traslado hacia la Clínica 7 del IMSS, en Monclova.

Elementos de la Policía Municipal de Frontera coordinaron un operativo de emergencia y pidieron el respaldo de sus homólogos de Monclova, quienes despejaron la circulación a lo largo del bulevar Harold R. Pape para permitir el rápido avance de la ambulancia.

Al arribar al hospital, uno de los socorristas descendió de la unidad cargando a la pequeña en brazos para acelerar su ingreso al área de urgencias; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, la menor fue declarada sin vida debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

En el lugar del accidente, el operador del camión fue asegurado por elementos de la Policía Municipal de Frontera, quienes procedieron con su detención para ponerlo a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Tras confirmarse el fallecimiento, personal de la Clínica 7 notificó a la Agencia de Investigación Criminal. Detectives de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para dar fe del deceso e iniciar las diligencias correspondientes, mientras peritos recababan los indicios que serán integrados a la carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el fatal accidente.

La menor fue trasladada de emergencia a la Clínica 7 del IMSS, donde fue declarada sin vida.

El conductor del camión fue asegurado por la Policía Municipal de Frontera y será investigado.

Detectives de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias para esclarecer el accidente.